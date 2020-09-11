SON DAKİKA! 34 ilde dev FETÖ operasyonları: Toplam 117 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün avukatlık yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı operasyonlar için düğmeye basıldı.

ANKARA MERKEZLİ 7 İLDE 60 KİŞİ

Operasyonların Ankara merkezli olmak üzere 7 ilde gerçekleştiği belirtildi.

İSTANBUL MERKEZLİ 17 İLDE 44 KİŞİ

Öte yandan İstanbul merkezli 17 ilde, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik hakkında gözaltı kararı verilen 44 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! İstanbul merkezli operasyonda 44 kişiye gözaltı kararı | Video

BALIKESİR MERKEZLİ 10 İLDE 13 KİŞİ

Balıkesir merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Balıkesir Polis Okulu'ndaki mahrem imamlarına yönelik 13 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Böylece Ankara, Balıkesir ve İstanbul merkezli son dakika operasyonlarında toplam 117 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş oldu.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010-2014 yılları arasında Balıkesir Polis Okulu'nda mahrem imamlığı yaptığı belirlenen ve aralarında 1 komiser yardımcısı, 1 polis memuru, 5 öğretmen, 1 infaz koruma memurunun da bulunduğu 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için İstanbul, Ankara, Kars, Kocaeli, Şanlıurfa, Hatay, Yozgat, Bursa ve Bingöl'de eş zamanlı operasyon başlattı.

Söz konusu mahrem imamların daha önce haklarında herhangi bir adli soruşturma kaydı bulunmadığı öğrenildi.

Son dakika: İstanbul'da FETÖ operasyonu: 44 gözaltı