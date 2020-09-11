Atina toplantıyı bile inkâr etti

Yunanistan dün Türk askeri heyetiyle yapılan ve "ayrıştırma usulleri"nin ele alındığı NATO Karargahı'ndaki teknik toplantıyı inkar etti. Türkiye, iki ülke askeri heyetleri arasında yapılan teknik toplantının tamamlandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında, askeri unsurlar arasındaki muhtemel müdahalelerin engellenmesine yönelik tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu belirtilildi. Ancak Yunan resmi ajansı ANA'nın, Atina'daki diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberde, "Yunan heyetin Türk yetkililerle diyalog kurmadığı" iddia edildi. Askeri unsurlar arasındaki muhtemel müdahalelerin engellenmesine yönelik tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğunu inkar eden Yunan diplomatik kaynakları, bir Yunan subayın, Yunanistan'ın NATO Genel Sekreterinin olası gerginliği azaltma mekanizmasına ilişkin önerileri hakkındaki değerlendirmesini sunmak için NATO Askeri Komite Başkanının ofisine gittiğini söyledi. Söz konusu kaynaklar, Askeri Komite Başkanının, Yunan subaydan sunulan değerlendirmeler hakkında "bir dizi açıklama istediğini" öne sürerek, "Türk subayla herhangi bir diyalog kurulmadığını" savundu. Yunan kaynaklar, Ankara'dan yapılan açıklamanın, "Türkiye'nin olası yaptırımlardan kaçınmak için gerçek dışı bir tablo sunma çabasının bir parçası olduğunu" iddia etti. AA