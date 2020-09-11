Beyoğlu'nda eğlence mekanlarına denetim!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki farklı noktalardaki işletmelerde koronavirüs denetimi gerçekleştirdi. Saat 01.30 sıralarında Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi'nde bir işyerine yapılan denetimde, işletme sahibinin, 17 müşterisine nargile verdiği ve mesul müdürlük belgesinin olmadığı tespit edildi. İşletme sahibine Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 3 bin 180, içerde bulunan 17 kişiye ise toplam da 16 bin 100 lira para cezası kesildi.

TEDBİRLERİN HİÇE SAYILDIĞI MEKÂNA POLİS TIRMANARAK GİRDİ

Yapılan denetimlerin devamında saat 03.00 sıralarında Asmalı Mescit Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekânını kontrol etmek istedi. Denetim için mekânın kapısına gelen polis ekipleri, kapının kilitli olduğunu ancak içeriden kamera sistemi ile gelenlerin kontrol edildiğini tespit etti. İçeriye girmek isteyen polisler, kapı açmak istediklerinde arkasında bir cisim olduğunu fark etti. Mekânın arka kapısından tırmanarak içeri giren polisler, işyerinin kapalı olması gereken saatte hizmet verdiği, müşterilerin pistte sosyal mesafeye uymadan dans ettiği, klimaların çalışır vaziyette olduğu ve kapasitenin üzerinde müşteri alındığı tespit edildi. Mekânda bulunan 69 kişiye, İl Hıfzıssıhha Meclis kararlarına uymamaları nedeni ile toplam 62 bin 100, işletme sahibine 9 bin 540 lira para cezası uygulandı. Aynı zamanda işyerinin faaliyetlerine son verildi.