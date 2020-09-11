Koronavirüste son dakika ten rengi tartışması; Koyu tenli olanlar daha yatkın!

KOYU TEN RENGİNE SAHİP OLANLAR COVİD-19'A DAHA YATKIN

Dr. Arğun, yakın zamanda 20 Avrupa ülkesine ait verilerle yapılan kapsamlı bir son dakika araştırmasını da şu şekilde açıkladı: "Araştırmada her bir ülkedeki popülasyon genelinde COVID-19 enfeksiyonu geçirenlerde kandaki ortalama D vitamini seviyelerinin düşük olduğu tespit edildi. D vitamini eksikliği oranlarının genel olarak yüksek olduğu Kuzey Yarımküre ülkelerindeki ölüm oranı da yüksek çıkmıştır. Yine yapılmış bilimsel araştırmalarda, D vitamini eksikliği ile şiddetli COVID-19 arasında bir ilişki bulunduğu bildirilmiştir. Başka bir çalışmada ise koyu renk tene sahip bireylerin D vitamini eksikliğine ve dolayısıyla şiddetli COVID-19 enfeksiyonu geçirmeye yatkın oldukları saptanmıştır."