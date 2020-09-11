Merve Mercan kimdir, kaç yaşındaydı? Genç Doktor Merve Mercan Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

MERVE MERCAN KİMDİR?

Genç doktorun vefatona ilişkin Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Merve'mizi kaybettik. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. Sınıf İntörn öğrencimiz Merve Mercan 10 Eylül Perşembe günü sabah 08.00 sularında vefat etti. Merve ilk kez 45 gün önce Covid pozitif olarak tespit edilmiş ve hastanemizde tedavi altına alınmıştı. Yatışından yaklaşık 5 gün sonra kendisinde immün yetmezlik olduğu tespit edildi. Tüm tedavi basamakları sırayla ve özenle uygulandı.

Merve'miz yaklaşık 40 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu. Tıp Fakültemizin tüm hekimlerinin ve sağlık personelinin yoğun çabalarına ve tüm tıbbi müdahalelere rağmen Merve'miz bu sabah hayata gözlerini yumdu. Merve Fakültemizin Onur öğrencisiydi. Son derece başarılı, saygın, kıymetli, tüm çevresine örnek bir öğrenciydi. Üzüntümüz, acımız çok büyük. Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine, tüm sağlık camiasına sabır dileriz."