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kimdir, kaç yaşındaydı? Genç Doktor Merve Mercan Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Coronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları tüm 'yi derinden yaralamaya devam ederken son olarak Tıp Fakültesi 6. Sınıf öğrencisi 'ın vefat ettiği son dakika haberi olarak duyuruldu. Tıp Fakültesi Öğrencisi'nin koronavirüs nedeniyle vefat etmesinin ardından Üniversite sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yaşanan bu acı olay sonrası Merve Mercan kimdir? Şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. Peki, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Merve Mercan kimdir, kaç yaşındaydı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 11.9.2020 12:20 ABONE OL
Merve Mercan kimdir, kaç yaşındaydı? Genç Doktor Merve Mercan Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Salgın nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanımız , genç yaşında salgına yenik düşmesi ile tüm 'yi yasa boğdu. 'nde 6. Sınıf öğrencisi olan genç doktor Merve Mercan ölümünün ardından okuduğu üniversite sosyal medya hesabından ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilediği bir paylaşımda bulundu. Peki, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Merve Mercan kimdir, kaç yaşındaydı?

MERVE MERCAN KİMDİR?

Geçtiğimiz gün gelen son dakika haberi ile Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi İntern Doktor Merve Mercan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Genç doktorun vefatıyla ilgili üniversitenin sosyal medya hesabından da açıklama gelirken genç doktorun immün yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi…

Merve Mercan kimdir, kaç yaşındaydı? Genç Doktor Merve Mercan Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

MERVE MERCAN KİMDİR?

Genç doktorun vefatona ilişkin Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Merve'mizi kaybettik. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. Sınıf İntörn öğrencimiz 10 Eylül Perşembe günü sabah 08.00 sularında vefat etti. Merve ilk kez 45 gün önce Covid pozitif olarak tespit edilmiş ve hastanemizde tedavi altına alınmıştı. Yatışından yaklaşık 5 gün sonra kendisinde immün yetmezlik olduğu tespit edildi. Tüm tedavi basamakları sırayla ve özenle uygulandı.

Merve'miz yaklaşık 40 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu. Tıp Fakültemizin tüm hekimlerinin ve sağlık personelinin yoğun çabalarına ve tüm tıbbi müdahalelere rağmen Merve'miz bu sabah hayata gözlerini yumdu. Merve Fakültemizin Onur öğrencisiydi. Son derece başarılı, saygın, kıymetli, tüm çevresine örnek bir öğrenciydi. Üzüntümüz, acımız çok büyük. Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine, tüm sağlık camiasına sabır dileriz."

Merve Mercan kimdir, kaç yaşındaydı? Genç Doktor Merve Mercan Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da Kovid-19 tedavisi gören Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi 'ın yaşamını yitirmesi nedeniyle paylaşımda bulundu.

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Merve Mercan kimdir, kaç yaşındaydı? Genç Doktor Merve Mercan Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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