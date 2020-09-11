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Miçotakis’ten yalan rüzgarı

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Avrupa gazetelerinde yayımlanmak üzere yazdığı yalanlarla dolu makale ile ‘pes’ dedirtti

BETÜL USTA
Giriş Tarihi: 11.9.2020 ABONE OL
Miçotakis’ten yalan rüzgarı
YunanistaN Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Avrupa gazetelerinde yayımlanmak üzere gerçekle alakası olmayan iddialarla dolu bir yazı kaleme aldı. 24-25 Eylül'de Avrupa Birliği (AB) liderlerinin Doğu Akdeniz konusunu gündeme alacağı olağanüstü zirve öncesinde, olmadığı halde diyalog yanlısıymış gibi görünmeye çalışan Miçotakis, toplantıdan Türkiye'ye yaptırım kararının çıkması için manipülasyon politikasını sürdürdü. Ankara'nın yaptırımlarla haklarından taviz vermeyeceği yönündeki ifadelerini ise "agresif söylem" olarak nitelendirdi. İngiliz The Times, Alman Frakfurter Allgemenie Zeitung ve Fransız Le Monde gazeteleri için skandal bir makale yazan Miçotakis, yazıda büyük abilerinin arkasında olduğuna işaret ederek tehdit dili kullanmaktan geri durmadı. Makalede "Türkiye'nin politikalarını son haftalarda şüphesiz tehdit edici hale geldi" ifadeleriyle Türkiye'yi suçlayan Miçotakis, ülkesinde yıllardır S-300 hava savunma sistemi kullanıldığını görmezden gelerek Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemini almasını dahi propaganda malzemesi yaptı. Dünya mirası anıtların camiye dönüştürülmesinden yakınan Miçotakis, ülkesindeki Osmanlı mirası camilerin nasıl tahrip edildiğine ise hiç değinmedi.

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Miçotakis’ten yalan rüzgarı
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