Reyhanlı katliamı sorumlusu tutuklandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının sorumlularından Ercan Bayat, tutuklandı. Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te gerçekleşen iki ayrı terör saldırısının sorumlularından Ercan Bayat'ın dün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Geniş güvenlik önlemleri arasında Hatay Adliyesi'ne sevk edilen Bayat, 2012 yılındaki Samandağ ilçesinde işlediği 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçu ile Reyhanlı'daki terör saldırısı dosyasında hakkında isnat edilen suçlardan tutuklandı. Terörden arananlar listesinde 'mavi' kategoride bulunan Ercan Bayat, önceki gün Hatay'ın Suriye sınırında hudut birliklerince yakalanmış ve emniyet birimlerine teslim edilmişti. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 2 ayrı bombalı terör saldırısında 53 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda sivil yaralanmıştı.