Şırnaklı kadınlardan HDP ve PKK’ya tepki

Şırnaklı kadınlar terör örgütü PKK tarafından yapılan katliamları protesto ederek yürüyüş düzenledi. Aralarında şehit anneleri, eşleri ile çocukları ve çocukları dağa kaçırılan annelerin de yer aldığı çok sayıda kadın, Yeni Mahalle Karayolları Kavşağı'ndan HDP il binası önüne kadar yürüdü. Ellerinde Türk bayrakları, "Teröre geçit yok", "Şırnaklı kadınlar hesap soruyor" dövizleri ve "Şırnaklı Kadınlardan kan ve gözyaşına Edi Bese" pankartı taşıyan kadınlar, sık sık "Kahrolsun PKK, Kahrolsun HDP", "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Ya Allah, Bismillah Allahu ekber" sloganları attı. Yürüyüşün ardından HDP İl binası önünde kadınlar adına açıklama yapan S. A., "Şimdiye kadar 'Kürt anneleri' diye siyasi emellerine alet ettikleri ve kullandıkları aynı anneler; evlatlarını isteyince unvanlarını kaybetti. Ey hainler, kandırdıklarınızı vereceksiniz. Bu millet kardeş, kimse kimseyi kandırmasın. Halkların kardeşliği yok, tek millet, tek bayrak var" dedi.Açıklamada, "Bu eylem PKK ve siyasi uzantılarının zulmüne başkaldırıdır. Yıllardır sessiz bir çığlık vardı, o çığlık artık patlama noktasına geldi. Kadınlar artık seslerini duyurmak istiyor. Kadınlarımızı Kandil'den, PKK'dan, HDP'den kopararak özgürleştirmek lazım. Kalbimiz sonuna kadar Diyarbakırlı annelerle birliktedir. Kadınlar, PKK ve HDP'den gördüğü her türlü zarara artık 'edi bese' diyor. Bundan sonra her hafta yüreği yanan Şırnaklı kadınlar olarak buraya gelip sizlere hesap soracağız. Kandırarak aldığınız tek bir genç kalmayıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.ŞIRNAK'IN İdil İlçesinden dağa kaçırılan oğlu Mahmut için protestoya katılan Hamdiye Arslan, "Oğlum 14 yaşındaydı, kaçırıldı. 5 yıldır PKK'nın elinde. Oğlumu istiyorum" diye konuştu. Diyarbakır'da nöbet tutan Anne Saadet Ödümlü ise oğluna seslenerek, "Oğlum gel, devlete teslim ol. 16 kişi geldi. Darısı inşallah hepimizin başına" diyerek seslendi. Nöbet tutan baba Şevket Bingöl de, "Sakın korkma, kaç gel oğlum. Burada seni bekliyorum" diyerek oğluna seslendi.