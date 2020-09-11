Son dakika: CHP'de korona paniği! Testleri pozitif çıkan Öztrak, 'Bende virüs olabilir' dedi ama maske takmadı...

CHP İZMİR MİLLETVEKİLİ KANİ BEKO: Orada bulunan arkadaşlarımızın tamamı en kısa sürede test yaptıracak. İl Başkanımız Deniz Yücel ile henüz görüşmedim ama kendisinin de en kısa sürede test yaptıracağını düşünüyorum. Bu konuda ihtiyatlı davranmalıyız.

DERNEKLERDE DE KORKU YAŞANDI

KORONA testi pozitif çıkan CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'ın bulunduğu Balkan zirvesine katılan sivil toplum kuruluşlarında da panik yaşanıyor. Toplantıya katılan balkan derneklerinin yöneticileri ve üyeleri soluğu hastanelerde aldı. Uluslararası Balkan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Ekrem Selimler, "Kimseye korona testi yapılmadı. Yapılsaydı böyle bir durumla karşı karşıya kalmayacaktık" derken, Sancak Rumeli Derneği Başkanı Ömer Ok da, "Ben 77 yaşında olduğum için gitmedim. 65 yaş üstü insanların gitmesi doğru değil. Üyelerimizi tehlike altına soktular" ifadelerini kullandı. Test yapılmamasını eleştiren Sancak Rumeli Derneği Başkan Yardımcısı Ahmet Müftüoğlu ile Kemalpaşa Bosna Hersek Dernek Başkanı Neccar Er de davete gittikleri için pişman olduklarını aktardı.