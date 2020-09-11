Son dakika haberi: Okullar ne zaman ve nasıl açılacak? Detaylar belli oldu! İşte 3 aşamalı plan

İMTİHANLAR OKULLARDA

Sınavların nasıl yapılacağı yönünde hazırlıklar da başladı. Buna göre eğitim uzaktan olsa da imtihanların okullarda yüz yüze yapılması üzerinde duruluyor. Okullar kendi durumlarına göre sınav tarihlerini belirleyecek. Çocukların uzaktan eğitime aktif katılımını sağlamak için sınavda yüz yüze ve uzaktan eğitimde işlenen konulardan da soru sorulacak. Evlerinde internet ve bilgisayar olmayan çocukların EBA destek noktalarına ulaşabilmeleri için de belediyelerle görüşmelere başlandığı kaydedildi. Şu ana kadar 20 bin noktada EBA destek merkezi kuruldu.