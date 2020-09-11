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: 'den Akdeniz Fırtınası paylaşımı: Nefes kesen görüntüler...

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'na ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Açıklamada, tatbikata ilişkin bir video da yer aldı. Paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatında, Hava Kuvvetlerimize ait F-16 savaş uçaklarımızın da katılımıyla hava hücum görevi ve yakın hava desteği görevleri icra edildi." ifadeleri kullanıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 11.9.2020 16:29 Son Güncelleme: 11.9.2020 17:13 ABONE OL
Son dakika: MSB'den Akdeniz Fırtınası paylaşımı: Nefes kesen görüntüler...

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'na ilişkin eni bir açıklama geldi. Paylaşımda, tatbikattan nefes kesen görüntülere de yer verildi.

MSB'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatında, Hava Kuvvetlerimize ait F-16 savaş uçaklarımızın da katılımıyla hava hücum görevi ve yakın hava desteği görevleri icra edildi.

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Son dakika: MSB'den Akdeniz Fırtınası paylaşımı: Nefes kesen görüntüler...
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