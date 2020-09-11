Türbeyi yıktırıp yerine kafe inşa ettiler

LimniAdası'nda Osmanlı döneminde yapılan Türk mimari eserlerinin güncel durumuna ilişkin araştırma yapan yüksek mimar Mehmet Emin Yılmaz, Osmanlı döneminde adada inşa edilen Türk eserlerinin çoğunun günümüze ulaşamadığını, büyük kısmının yıkıldığını, bir bölümünün ise tahrip olduğunu söyledi. Yılmaz, "Limni Adası merkezi ve köylerde benim tespit edebildiğim yaklaşık 130 Türk eseri var. Bu eserlerden en önemlisi hiç şüphesiz Mutasavvıf Niyazi Mısri'nin türbesi. Niyazi Mısri'nin türbesi yıktırılıp üzerine apartman inşa edilmiş. Haziredeki mezar taşları parçalanmış çevredeki bahçe duvarlarında, inşaatlarda kullanılmış. Türbenin yanındaki cami de yıktırılmıştır, yerine kafe inşa edilmiştir. Bugün caminin yerinde kafe bulunuyor. Köylerdeki camilerin ise tümü yıktırılmış" dedi.