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Yavruma hasret gittim

Giriş Tarihi: 11.9.2020 ABONE OL
Yavruma hasret gittim
Suriye'de İdlib harekat bölgesinde görev sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan memleketei Çanakkale'de toprağa verildi. Tören öncesi duygularını paylaşan şehidin annesi Esma Erdoğan, 30 ağustos'ta oğlunun Hatay'a tayini çıktığını, rütbesini de orada aldığını belirterek, "Ben o zamandan beri görmedim.

Yavruma hasret gittim. O yakıyor benim içimi" dedi. Şehidin cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı ardından Hastane Bayırı Şehitliği'nde toprağa verildi.
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Yavruma hasret gittim
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