Biz, kurtlar sofranıza büyük geliriz yiyemezsiniz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un Türkiye'ye yönelik açıklamalarına manidar bir paylaşımla yanıt verdi. Erdoğan, Twitter hesabından, 1998 ait bir konuşmasının paylaşımını yaptı. Videoda Erdoğan, "Hazırladığınız bir kurt sofrası var. O kurt sofrasında bizleri yemek istiyorsunuz. Ama kusura bakmayın biz size büyük geliriz, bizi yiyemezsiniz" diyor.İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter hesabından, "O günden bugüne, sayın Cumhurbaşkanımız milletinden aldığı güçle birçok hain tuzağı tuzak kuranların başına geçirdi. Allah'ın yardımı, milletimizin desteğiyle Cumhurbaşkanımız ülkemize, güçlü ve büyük Türkiye'ye liderlik etmeye devam edecektir" paylaşımında bulundu. ANKARADİŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Yunanistan'ı deniz yetki alanı iddialarından vazgeçmeye, Oruç Reis'in etrafındaki askeri gemileri çekmeye, NATO inisiyatifine destek vermeye, adalarını silahlandırmaktan vazgeçmeye ve Türk azınlığına baskıya son vermeye davet ediyoruz. (MED7) Bildiriye imza atanların dayanışma kisvesi altında izledikleri tek yanlı tutumlarını terk etmesi lazım. Dayanışma haklı olduğunda, haklıyla yapılır. Haksızla dayanışma olmaz" dedi.MED7'de alınan kararlar, Türkiye açısından çok fazla bir ehemmiyet ifade etmiyor. Fransa'nın bu ikiyüzlülükten vazgeçmesini bekliyoruz.Macron bu yaklaşımıyla Akdeniz'de destekçi bulamayacak.Bu bir milli meseledir, ayrım yapmayız. İktidara sahip çıkıyoruz.İSPANYOL El Pais gazetesi, Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nin (MED7) sonuç bildirgesine Türkiye karşıtı sert ifadeler koymak isteyen Fransa'nın, başarılı olamadığını yazdı. "İspanya ve İtalya, Macron'un Türk Cumhurbaşkanı'na saldırısını frenledi" başlıklı haberde, "İspanya ve İtalya, gerginliğin Erdoğan'ın aşırı karar verebileceği noktaya gelmesini önlemek istiyor. İspanya ve İtalya bu konuda Almanya'nın pozisyonuna yakın, yani kilit bir ülke olan Türkiye ile her zaman bir anlaşma arayışından yana" denildi.BAŞKAN Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefonda görüştü. İkili ilişkileri geliştirecek hususların ele alındığı görüşmede, bölgesel meseleler de değerlendirildi.