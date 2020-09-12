Demokrasinin kara lekesi: 12 Eylül

12 Eylül karanlığına giden sürecin hazırlıkları Haziran 1980'den itibaren Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı'nda yapılmaya başlandı.Kod adı "Bayrak Harekâtı" olarak belirlenen darbe planının uygulanması için ordu komutanlarına 11 Temmuz saat 04.00'te harekete geçilmesi emri verildi.Süleyman Demirel'in başbakanlığındaki hükümetin 2 Temmuz'da güvenoyu almasıyla darbeciler bu planı erteledi. Tarihler 12 Eylül'ü gösterdiğinde plan, aynı isimle sabaha karşı uygulandı ve darbeciler ülke yönetimine el koydu.Demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen darbe sürecinde 650 bin kişi gözaltına alındı, açılan 210 bin davada 230 bin kişi yargılandı, 7 binden fazla kişi için de idam cezası istendi.517 kişinin "ölüm cezasına" çarptırıldığı süreçte, 50 kişi idam edildi.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından 14 bin kişinin çıkarıldığı bu dönemde, yaklaşık 100 bin kişi "örgüt üyesi olma" suçundan yargılandı, 30 bin kişi ise "sakıncalı" olduğu iddiasıyla işten çıkarıldı.Yaklaşık bin film sakıncalı bulunduğu için yasaklandı, 4 bine yakın öğretmenin ve çok sayıda üniversite görevlisinin işine son verildi.Yüzlerce gazeteci hakkında binlerce yıla varan hapis cezaları istendi.Darbeci generaller Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya hakkında açılan dava, ölümleri nedeniyle düşürüldü. AAADALET Bakanlığınca, Türkiye demokrasi tarihinde kara bir leke olarak yerini alan 12 Eylül 1980 darbesinin 40. yılı dolayısıyla, bugün Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda "Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu" düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması beklenen sempozyum, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda yapılan ilk program olacak.ADALET Bakanlığı, Türkiye'de ilk kez avukatların bulundukları yerlerden duruşmaya video konferansla katılmalarını sağlayan "e-Duruşma"nın pilot uygulamasını 15 Eylül'de Ankara Batı Adliyesinde başlatacak. Sistem avukatların hukuk mahkemelerinde taraf oldukları duruşmalara video konferansla katılmalarını sağlayacak.