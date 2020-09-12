FETÖ’nün mahrem imamlarına operasyon

Trabzon'da, ByLock kullanıcısı da olduğu belirlenen ve 5 yıldır aranan, Gümüşhane mahrem imamı Nurettin Ç.'nin, Akçaabat ilçesindeki hücre evinde yakalandı. Daha önce Gümüşhane'de bir okulda idareci olarak görev yaptığı ve 5 yıldır bölgedeki hücre evlerinde saklandığı belirlenen şüpheli, örgütle bağlantısının detaylarını anlatarak, hücre evleriyle ilgili bilgiler verdi.Ankara'da, 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Aralarında, avukatların yanı sıra eski hakim, stajyer savcı ve hukuk fakültesi mezunlarının da bulunduğu 47 şüpheli gözaltına alındı.İstanbul'da, aralarında ByLock kullananların da bulunduğu, 13'ü sivil mahrem imam, 31'i de askeri personel ve öğrenci 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 17 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 22'si gözaltına alındı.Balıkesir'de, polis okulunun mahrem imamları oldukları belirlenen biri komiser yardımcısı, biri polis, 5'i öğretmen, biri infaz koruma memuru, 4'ü özel sektör çalışanı, biri de işsiz 13 şüpheli, 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.Konya'da, daha önce ihraç edilen 13 eski askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi. 11'i gözaltına alınırken, 2 şüpheli aranıyor.Kahramanmaraş'ta, 4 şüpheli gözaltına alındı.