Herekol Dağı’nda sonbahar harekâtı

Terör örgütü PKK'nın bir dönem 800 terörist barındırdığı Siirt'in Pervari İlçesi ile Şırnak arasındaki Herekol Dağında Yıldırım-11 operasyonuna 1003 güvenlik görevlisi katıldı. Harekol Dağı ve çevresindeki 60 teröristin kışa girmeden önce etkisiz hale getirilmesi için kesintisiz devam eden harekatta Mehmetçik teröristlerin sözde Botan Eyalet Sorumlusu olan ve İçişleri Bakanlığının en çok aranan azılı teröristler listesinin 10 Milyonluk kırmızı kategorisinde yer alan Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman'ın peşinde. Yıldırım adıyla başlatılan operasyonlarda son 2 ay içerisinde 54 terörist etkisiz hale getirilirken, 24 terörist işbirlikçisi yakalanıp tutuklandı. 112 mağara, sığınak, depo ve barınma alanları imha edildi. Çok sayıda silah, mühimmat ve tonlarca kuru gıda ile ilaç, tıbbi malzemeler ele geçirildi.Van'da devam eden "Yıldırım-10 Norduz" operasyonu kapsamında ise Çatak ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca hava harekâtı gerçekleştirildi. Bölgede yürütülen arama/tarama faaliyetleri sırasında Jandarma Özel Harekât (JÖH) birlikleri ile teröristler arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 3 PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Gürpınar ilçesi kırsalında ise bir mağaraya düzenlenen operasyonda 4 PKK'lı terörist öldürüldü./SABAH