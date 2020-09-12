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’in katil zanlısı eşiyle anlaşmalı boşanıyor! Katil eşinden 5 milyon tazminat istedi

’in katil zanlısı ’ya eşi tarafından ’da açılan boşanma davası 1. Aile Mahkemesi’nde görüldü. Cezaevinden güvenlik önlemleri alınarak mahkemeye getirilen katil zanlısının görülen boşanma davasında çocuğunun velayeti anneye verildi. Maddi ve manevi tazminat bedeli olarak 5 milyon lira ödeme konusununda tarafların anlaştığı öğrenildi.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 12.9.2020 21:24 ABONE OL
Pınar Gültekin’in katil zanlısı eşiyle anlaşmalı boşanıyor! Katil eşinden 5 milyon tazminat istedi

Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı'ya eşi tarafından Muğla'da açılan boşanma davası için Afyonkarahisar'daki cezaevinde bulunan Cemal Metin Avcı'nın güvenlik önlemleri altında mahkemeye getirildiği öğrenildi.

KATİL ZANLISININ BOŞANMA DAVASI ANLAŞMALI
Katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın 1. Aile Mahkemesi'nde ifade verdi. Eşiyle olan boşanmanın anlaşmalı olduğu ve protokole ağlandığı bildirildi. Alınan bilgiye göre, Cemal Metin Avcı, boşanma davası sırasında mahkemenin protokol şartlarına dair sorulara cevap verdi.

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NAFAKA ÖDENMESİ KONUSUNDA MUTABAKA VARILDI
Anlaşmalı olarak imza altına alınan protokole göre; çocuğunun velayetinin anneye verilmesi ve çocuğu için aylık 2 bin 500 lira nafaka ödemesi konusunda mutabakata varıldı.

5 MİLYON LİRAYA ANLAŞTI
Ayrıca maddi ve manevi tazminat bedeli olarak 5 milyon lira ödemesi konusunun anlaşma metninde yer aldığı bildirildi. Cinayet zanlısı Avcı'nın Afyonkarahisar'da alınan ifadesi, Muğla Aile Mahkemesi'ne gönderilecek.

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Pınar Gültekin’in katil zanlısı eşiyle anlaşmalı boşanıyor! Katil eşinden 5 milyon tazminat istedi
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