Pınar Gültekin’in katil zanlısı eşiyle anlaşmalı boşanıyor! Katil eşinden 5 milyon tazminat istedi

Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı'ya eşi tarafından Muğla'da açılan boşanma davası için Afyonkarahisar'daki cezaevinde bulunan Cemal Metin Avcı'nın güvenlik önlemleri altında mahkemeye getirildiği öğrenildi.

KATİL ZANLISININ BOŞANMA DAVASI ANLAŞMALI

Katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın 1. Aile Mahkemesi'nde ifade verdi. Eşiyle olan boşanmanın anlaşmalı olduğu ve protokole ağlandığı bildirildi. Alınan bilgiye göre, Cemal Metin Avcı, boşanma davası sırasında mahkemenin protokol şartlarına dair sorulara cevap verdi.

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NAFAKA ÖDENMESİ KONUSUNDA MUTABAKA VARILDI

Anlaşmalı olarak imza altına alınan protokole göre; çocuğunun velayetinin anneye verilmesi ve çocuğu için aylık 2 bin 500 lira nafaka ödemesi konusunda mutabakata varıldı.

5 MİLYON LİRAYA ANLAŞTI

Ayrıca maddi ve manevi tazminat bedeli olarak 5 milyon lira ödemesi konusunun anlaşma metninde yer aldığı bildirildi. Cinayet zanlısı Avcı'nın Afyonkarahisar'da alınan ifadesi, Muğla Aile Mahkemesi'ne gönderilecek.