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Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı ’nde devam ediyor

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek üzere Birleşik, Müşterek ve Fiilî olarak icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde devam ediyor. Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü 13 Eylül 2020 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Giriş Tarihi: 12.9.2020 21:09 ABONE OL
Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, 'Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nın başarıyla devam ettiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada,

"Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek üzere Birleşik, Müşterek ve Fiilî olarak icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde devam etmektedir. Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü 13 Eylül 2020 Pazar günü (yarın) gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

Son dakika! MSB'den Akdeniz Fırtınası tatbikatı açıklaması | Video

MSB: 'Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı' başarıyla devam ediyor

Son dakika: KKTC'de, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı yapılacak

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Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde devam ediyor
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