SON DAKİKA! 11 Eylül Türkiye'de güncel corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 11 Eylül 2020 Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

Ortaya çıktığı günden itibaren tıp uzmanlarını dahi şaşkına çeviren bir hızla tüm ülkelere sıçrayan ve insanlarda oluşturduğu ağır enfeksiyon sonucu çok sayıda ölüme neden olan coronavirüs salgınıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Neredeyse tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs pandemisi sebebiyle Türkiye'de de ilk vaka teşhisinden bugüne kadar toplamda 6 bin 895 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Diğer yandan pandemi başlangıcından bu yana özverili çalışmalarını sürdüren Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı uzmanları tarafından yapılan araştırma ve analizlerle günlük entübe, yoğun bakım, iyileşen hasta sayısı ve günlük test sayıları, Sağlık Bakanı Dr. Fahretttin Koca aracılığıyla genellikle Twitter heasbı Bilim Kurulu Toplantısı yapıldığı günlerde ise TV canlı yayını vasıtasıyla vaka ve ölü sayısı ile günlük tablo olarak son durum bilgilendirmesi yapılıyor. Tüm bu bilgiler bağlamında 11 Eylül 2020 Cuma vaka ve ölü sayısı ile entübe, yoğun bakım ve iyileşen hasta sayısı bilgilerini merak edenler 11 Eylül Türkiye'de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? Sorusu üzerinde yoğun bilgi araştırması yapıyor.
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından kişisel Twitter hesabı aracılığıyla 11 Eylül 2020 Cuma Türkiye vaka ve ölü sayıları ile corona virüsü son durum tablosunun açıklanması bekleniyor. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın günlük tablo son durum değerlendirmeleri ile 11 Eylül Türkiye günlük vaka ve ölüm sayıları ve günlük tablo açıklamasının yapılmasının ardından günlük veri tablosu burada olacak…
İşte Bakan Koca'nın günlük coronavirüs değerlendirmeleri...
Bugün 56 CAN sevdiklerini geride bırakıp aramızdan ayrıldı. Birbirimizi korumak için sevdiklerimizi korumak zorundayız. Ancak birlikte mücadele ile bunu başarabiliriz. Virüsle etkin mücadele ancak BİRLİKTE TEDBİRle mümkün.
Aktif hastaların yaş ortalaması 42. Yoğun bakım hastalarının yaş ortalaması ise 65. Virüsün sevdiklerimizi bizden ayırmaması için birlikte tedbirlere uymakta ısrar edelim. Güçlü MÜCADELE BİRLİKTE tedbirle mümkün.
Toplamda 8 milyondan fazla test yapıldı. Bugün ise 110.000'den fazla yapılan test sonucunda 1.673 yeni tanı konmuş hastamız var. Tedbirlere hepimiz destek verirsek virüse karşı daha güçlü olacağız. Bu güce destek verin, sevdiklerimizi koruyalım.
Bugün 110.000'den fazla test yapıldı ve 1.761 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakıyor. Bu durumu durduracak olan birlikte tedbirlere uymaktır. Güç birlikte tedbirde.
Günlük en çok hasta görülen ilimiz Ankara. Türkiye genelinde son bir haftada zatürre oranı artan ilimiz olmadı. Ağır hasta sayısı ise halen yükselmeye devam ediyor. Birlikte tedbirlere uyarsak sonunda yenilen virüs olacak.
Son hafta günlük hasta sayısı en çok artan illerimiz; Van, Karaman, Erzincan, Çankırı ve Kayseri. Ağır hasta sayısı en çok olan illerimiz; İstanbul, Ankara, Konya, Erzurum ve Yozgat. Tedbirlere birlikte uyarak başarılı olabiliriz. Birlikte tedbirli olalım.