Son dakika haberi: Bakan Fahrettin Koca 12 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı! İşte, Türkiye'de corona virüs son durum tablosu

Son dakika haberleri... Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle vaka sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs vaka ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 12 Eylül corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 12 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayıları tablosu...

12 EYLÜL KORONAVİRÜS VERİLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verileri açıkladı:

Bugün yapılan yaklaşık 100 bin yeni test ile 1.509 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Virüsü yenecek güç BİRLİKte MÜCADELEdir.

Test sayısı: 98.326

Vaka sayısı: 1509

Vefat sayısı: 48

İyileşen hasta sayısı: 1207

DÜNKÜ VERİLER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verileri açıkladı:

Bugün 56 CAN sevdiklerini geride bırakıp aramızdan ayrıldı. Birbirimizi korumak için sevdiklerimizi korumak zorundayız. Ancak birlikte mücadele ile bunu başarabiliriz. Virüsle etkin mücadele ancak BİRLİKTE TEDBİRle mümkün.

Test sayısı: 112.213

Vaka sayısı: 1671

Vefat sayısı: 56

İyileşen hasta sayısı: 1117