Son dakika haberi: Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda bir ilk! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar...

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

MİLLETİMİZİN TARİHİNE SAVAŞ AÇANLARIN AMAÇLARINI ASLA UNUTMAYACAĞIZ

Sempozyumun milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Emeği geçen tüm kurumlarımıza ve katılımcılara teşekkür ediyorum. Yakın tarihimize baktığımızda ülkemizin demokrasi tecrübesinin vesayet, cuntalar lekesiyle dolu olduğunu görüyoruz. Yakın tarihimize baktığımızda darbeler ve cuntaları görüyoruz. Milletimizin tarihine savaş açanların amaçlarını asla unutmayacağız.

HİÇBİR DARBE MEŞRU VE MİLLİ DEĞİLDİR

Türkiye'de bugüne kadar yapılmış veya teşebbüs edilmiş hiçbir darbe, özellike vesayetin hiçbir oyunu, meşru, milli, masum, onurlu değildir. Her darbe bir önceki darbenin yarım bıraktıklarını, başaramadıklarını tamamlamak için gerçekleştirilmiştir. 15 Temmuz gecesi söylediğimiz gibi milletin gücünün üzerinde bir güç görmedik, tanımadık ve tanımıyoruz.

15 TEMMUZ'DA DA 'BİZİM ÇOCUKLAR YİNE BAŞARDI' DEMEK İÇİN BEKLİYORLARDI

12 Eylül sabahı köşe başlarında mevzilenmiş tanklar tanıdık bir felaketin habercisiydi. Hiç şüphe yok ki 15 Temmuz gecesi birileri yine aynı mekanlarda 'Bizim çocuklar yine başardı.' demek için bekliyordu. Türkiye'yi 12 Eylül Darbesi'ne hazırlayan karanlık odak darbe sonrasının planlamasını da yapmıştı. Askeri rejimin bu ülkenin milli ve yerli tüm unsurlarının birikimlerini yok etme gayretinin FETÖ'nün önünü açmak için olduğunu bugün daha iyi görebiliyoruz.

IMF'E BORCU BİZ SIFIRLADIK

Ekonomimizi IMF'E muhtaç ve mahkum hale getirdiler. 2013'te borcu biz sıfırladık. Artık bizim IMF diye bir kapımız yok, biz bize yeteriz. Bu ülke kendine yeter.

Nice eserler bilinçli bir şekilde imha ediliyordu. Amaç milletimizin değerlerini oluşturan bilincin maddi alt yapısını tümü ile yok etmektir. Ülkemizin fikir hayatı 12 Eylül darbesinden sonra hiçbir zaman eskisi kadar canlı olamadı. Son dönemde gündeme getirilen pek çok toplumsal sarsıntının temelinde 12 Eylül Darbesi vardır.

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DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER ADASI'NDA İLK PROGRAM

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 27 Mayıs'ta açılan "Demokrasi ve Özgürlükler Adası"nda yapılan sempozyum, buradaki ilk program niteliğini taşıyor.

12 EYLÜL FOTOĞRAF SERGİSİNİ GEZDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eski başbakanlardan Tansu Çiller, 12 Eylül fotoğraf sergisini gezdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan eski Başbakan Tansu Çiller ile Demokrasi Adası'nda sergiyi gezdi | Video

DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER ADASI

1960 darbesi sonrası merhum başbakanlardan Adnan Menderes ve arkadaşlarının idamlarıyla neticelenen yargılamaların yapıldığı Yassıada'nın adı, 2013'te Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak değiştirilmişti.

Çehresi son 5 yılda değişen 103 bin 750 metrekarelik alana sahip ada, eski günlerini geride bırakarak toplumsal hafıza açısından son derece önemli bir kongre merkezine ve açık hava müzesine dönüştürülmüş, 27 Mayıs 1960 darbesinin 60. yılında Başkan Erdoğan tarafından halkın hizmetine açılmıştı.