Tepki dinmiyor

Sivil toplum kuruluşları, "Sahte Şeyh" bahanesiyle İmam Hatiplilere "Sapık" diyen gazeteci Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu. Hafta başında Haber Global'de katıldığı programda 'sahte şeyh' bahanesiyle yapılan tartışma esnasında, 'Ne kadar sapık varsa İmam hatip mezunu' ifadelerini kullanan Mütercimler için 81 ilden yargıya şikâyet yağdı.AK Parti Gençlik Kolları'nın yanı sıra Ankara, Konya, Balıkesir, İzmir, Mersin, Şanlıurfa İl Gençlik Kolları teşkilatları, katıldığı televizyon programında imam hatip mezunlarına yönelik sözleri nedeniyle yazar Erol Mütercimler hakkında ayrı ayrı bulundukları illerdeki savcılıklara suç duyurusunda bulundu.Sinop, Türkeli İmam Hatipliler Derneği ile Diyanet-Sen Türkeli Temsilciliği, Ağrı ve Zonguldak İlim Yayma Cemiyetleri de çirkin sözleri yargıya taşıdı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Milletimiz gerekli cevabı verdi. Ben tüm bunların ahlaki boyutu olduğunu ama aynı zamanda hukuki boyutunun da olması gerektiğini düşünenlerdenim" dedi.Konya İmam Hatip Lisesi kız mezunları adına açıklama yapan 25. ve 26. Dönem Konya Milletvekili Dr. Hüsnüye Erdoğan, bir açıklama yaparakAK Parti Ankara Gençlik Kolları Tanıtım ve Medya Başkanı Özer, "Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı da yetiştirmiş bir kurumdur. Mütercimler, binlerce insanın izlediği bir mecrada, yüz binlerce İmam Hatip Lisesi mezunu ve mensubu kişiye, elinde hiçbir delil olmadan her fırsatta milli ve manevi değerlerimize dil uzatmayı kendisine vazife edinmiştir. Bizler, Erol Mütercimler'in bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında, din eğitimi ve kurumlarının tartışıldığı sırada imam hatiplere karşı nefret söylemi içeren, aşağılayıcı ve hakaret dolu ithamlarını şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.