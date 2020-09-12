Van’dan acı haber: 3 kahraman şehit

Van'ın Çatak ilçesi kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği "Yıldırım-10 Norduz Operasyonu"nda Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top ile Jandarma uzman çavuşlar Sezer Uçar ve Yusuf Uyar şehit oldu. Yarbay Muammer Özdil yaralandı. Şehit Mahmut Top'un Samsun Havza'daki, şehit Sezer Uçar'ın Hatay Reyhanlı'daki, şehit Yusuf Uyar'ın ise Eskişehir Sivrihisar'daki ailelerine acı haber ulaştırıldı.Şehit Yüzbaşı Top'un evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Evli ve bir çocuk sahibi şehit Yusuf Uyar'ın babası Sabri Uyar ise, "Vatan sağ olsun. Beni göndersinler hemen giderim. 2 çocuğum daha asker, oğlumun kanını yerde bıraktırmam" dedi. Şehit Uçar'ın Reyhanlı'daki babaocağı ve evin bulunduğu sokak da Türk bayraklaryla donatıldı. Şehitlerin bugün memleketlerinde törenle son yolculuklarına uğurlanacağı bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, şehit askerler için taziye mesajı yayımladı. Öte yandan Şırnak'ın Silopi ilçesinde 4, Mardin kırsalında da 2 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.