Vatandaş CHP'li belediyeye isyan etti: Bu çirkinliği sonlandırmalarını istiyoruz...

'BİRÇOK KEZ BAŞVURU YAPTIK, SONUÇ ALAMADIK'

Bölgede zeytinlik arazisi olan Süleyman Gür, bölgenin Gaziemir'de olduğunu söyledi. Gür, "Buradaki kaçak dökümün durdurulması için birçok kez başvuru yapmamıza rağmen sonuç alamadık. Bulunduğumuz alan Gaziemir Belediyesi sınırları içinde 0 ada 407 parsel olarak geçiyor. Mahalle sakinleri tarafından Elmalıkuyu olarak da bilinir. Başvurularımıza rağmen sonuç alamayınca gazetecilerle irtibata geçip bu çevre kirliliğini gösterdik. Haberin çıkmasının ardından belediyenin sosyal medya hesaplarında alanın kendilerine ait olmadığı paylaşımları yapıldı. Fakat elimizde evraklarımız var. Karabağlar, belediye olduktan sonra Uzundere dere yatağının üst sınırı Gaziemir'e bağlıdır. O yüzden vergilerimizi Gaziemir Belediyesi'ne ödüyoruz. Çevre kirliliğinden dolayı kesilen cezalar da Gaziemir Belediyesi tarafından kesiliyor" dedi.

