Başkan Muhittin Böcek’in testi negatif çıktı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e en büyük destek eski eşi Havva Minta'dan geldi. Başkan Böcek ve oğlu Gökhan'ın yanından ayrılmayan Minta, sosyal medya hesabından "30 yıl önce sen beni ayağa kaldırmıştın. Oğlumuz için şimdi sıra sende. Dualarım seninle..." paylaşımı yaptı. Minta 30 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası o dönem nişanlı olduğu Böcek'in desteğiyle hayata tutunmuştu.bakımda koronavirüs tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in son kontrol PCR testi negatif çıktı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Kliniği stabil olup, son kontrol PCR testi negatif çıkmıştır" denildi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Kovid-19 tedavisi gördüğü hastaneye gelerek, sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı. Çavuşoğlu, hastane çıkışında yaptığı açıklamada, Böcek'e acil şifalar dileyerek, "İnşallah tez zamanda iyileşir. Aramıza döner, görevine başlar. Sağolsun Sağlık Bakanımız (Fahrettin Koca) başta olmak üzere, Sağlık Bakanlığımız, burada hastanemiz, yöneticilerimiz, diğer hastanelerden hekimlerimiz herkes büyük bir çaba sarfetti, ediyor da. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bugün doktorlarımızdan aldığımız bilgiye göre, Muhittin Başkanımız her geçen gün daha iyiye gidiyor. Değerleri yükseliyor, normalleşiyor ve inşallah önümüzdeki günlerde de cihazdan çıkacak ve daha sonra normale dönecek. Bugün iyi haberleri almaktan da ayrıca mutluluk duyuyoruz. Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip Erdoğan) da yakından takip ediyor" dedi.