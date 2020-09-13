BM Raportörü ile Başsavcı’nın görüşmesinden şok detay: Başsavcı katilin akrabası çıktı!

'SELMAN'IN AÇIKLAMASI HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?'

Fidan görüşmede, Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın 'Bu cinayet benim sorumluluğumdadır' açıklamasına ilişkin Callamard'ın ne düşündüğünü sordu. Callamard bu soruya, bu suçun bir devlet suçu olarak tanımlanması gerektiğini, Suudi Arabistan'ın öldürmeden sorumlu olduğunu, Selman'ın suç için kişisel sorumluluk almak istemediği şeklinde cevap verdi.





'TÜRKİYE'DEKİ DAVA OLDUKÇA ÖNEMLİDİR'



Callamard, Türkiye'deki yargılamanın Suudi Arabistan'daki yargılamanın kapalı olmasından dolayı çok önemli olduğunu belirterek, 'Adalet ve gerçek için Türkiye'deki dava oldukça önemlidir' ifadelerini kullandı. Fidan ise bu sözlere karşın, 'Gerçeğin ortaya konulmasını sağlamak için çalışacağız, birçok kişi olayın gerçek yüzünün gösterilmesini istemiyor' ifadeleriyle karşılık verdi.

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