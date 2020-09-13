CHP'de liyakatsiz atamalar devam ediyor; Teşkilat sekreteri İBB'de yönetici oldu!

İrfan Temel, bir yerel gazeteye yaptığı açıklamada; "Üzerimize düşen görev ve sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmek için elimizden gelenin daha fazlasını yapmaya gayret edeceğiz" iddiasında bulundu.

CHP'DE İLÇE SEKRETERİ OLDU, 2 SENE SONRA İBB'DE GÖREVE BAŞLADI

İrfan Temel, 7 Mart 2018 tarihinde CHP Çekmeköy İlçe Başkanlığı'da İlçe Sekreteri olarak çalışmaya başladı. İrfan Temel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından 8 Mayıs 2020 tarihinde İSTTELKOM A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine atandı.

BAYRAM: "GÜNDEM CHP'MİZİ İKTİDARA TAŞIMAK"

CHP Çekmeköy Belediye Meclis Üyesi İlhan Bayram; 16 Haziran 2020 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki resmi hesabından paylaşımda bulundu ve "İlçe Başkanımız Sayın Hüseyin Kızıldaş İlçe Sekreterimiz, İSTTELKOM Yönetim Kurulu Üyemiz İrfan Temel ve İlçe yönetim kurulu üyemiz Hüseyin Turgut fabrikamızı ziyaret ettiler. Tabi ki gündem CHP'mizi iktidara taşımak ve genel siyaset. Ziyaretlerinden ötürü çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

HİÇBİR KARİYERİ OLMAYAN ÖZGE TÜRKYILMAZ DA, İBB'DE KARİYER DANIŞMANI OLDU

CHP'den Büyükçekmece Meclis üyesi adayı olan ancak seçilemeyen 24 yaşındaki Özge Türkyılmaz; İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Personel Yönetim A.Ş.'de (İSPER) kariyer danışmanı olarak göreve başlamış. Özge Türkyılmaz'a İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde oda tahsis edilmişti.

Özge Türkyılmaz'ın; CHP Büyükçekmece Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı olduğu öğrenildi.

TÜRKYILMAZ; MİSS TURKEY GÜZELLİK YARIŞMASINA KATILDI

Özge Türkyılmaz; İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tasarım Bölümü'nde 3. sınıfta okurken 21 Eylül 2017 tarihinde düzenlenen Miss Turkey güzellik yarışmasına katılmış, finale kalmasına rağmen ilk üç sıraya girememişti.

Özge Türkyılmaz'ın; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 20 Ağustos 2020 tarihinde açtığı Büyükçekmece Bölgesel İstihdam Ofisi'nde kariyer danışmanı olarak görevlendirildiği öğrenildi.

EKREM İMAMOĞLU VE DİLEK İMAMOĞLU'NA TEŞEKKÜR

Özge Türkyılmaz; Facebook hesabından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'yla birlikte çektirdiği fotoğrafı paylaştı ve "Bu önemli günde bana verdiğiniz tüm güzel dilekleriniz için teşekkür ederim başkanım" ifadelerini kullandı.