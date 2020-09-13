İBB Hidiv Kasrı'nın altını oydu!

İtalyan mimar Delfo Seminati, Çubuklu sırtlarındaki muhteşem binayı son Mısır Hidivi Abbas Hilmi Paşa için inşa etti. Mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan ve 1. Grup Kültür Varlığı tescili bulunan bina Beltur tarafından kafe-restoran olarak işletiliyordu. İBB Fen İşleri Daire Başkanlığı geçtiğimiz günlerde Hidiv Kasrı'nın altında sessiz sedasız bir inşaata girişti. Tespitlere göre tarihi binanın altına tünel kazıldı. Çalışmaların Koruma Bölge Kurulu'ndan izin alınmadan yapıldığı ve bina için risk oluşturduğu belirtildi.

ETKİLEMİŞ OLABİLİR

Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde yer alan Hidiv Kasrı'nda 3 Eylül'de incelemelerde bulundu. Uzmanlar hazırladıkları raporda, tarihi binada yürütülen çalışmaların binanın ana karakterini olumsuz etkilediği ve yapıyı statik açıdan tehlikeye sokmuş olabileceğini belirtti.

MAHZENİ ORTAYA ÇIKARTMAK İÇİN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaptığı bir açıklamayla, Hidiv Kasrı'ndaki inşaat çalışmalarının incelemeler tamamlanana kadar durdurulduğunu duyurdu. Açıklamada, Hidiv Kasrı'ndaki çalışmaların restitüsyon projesinde gösterilen mahzenin açığa çıkarılmasını amaçladığı belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanlığı, çalışmalar sonucu açığa çıkarılan mahzenin fotoğrafını da kamuoyuyla paylaştı.

BOĞAZA HÂKİM

İtalyan mimar Delfo Seminati 270 dönüme inşa edilen Hidiv Kasrı'nda Art Nouveau tarzını yansıttı. İstanbul Boğazı'na hakim bir kule de tasarladı. Hidiv Kasrı'nın diğer önemli bir özelliği de buharla çalışan ilk asansöre sahip olması. Kasrın ana girişinin ortasında mermerden yapılmış bir çeşmesi ve bunu takip eden çeşme ve havuzları bulunuyor. Tavanları vitray ile kaplı, giriş katında şömineli bir salonu var. Bu salonun üst katında daire şeklinde iki büyük yatak odası yer alan kasrın yine bu katta iç tuvalet ve banyoları mevcut. Hidiv Abbas Hilmi Paşa Cumhuriyet'ten sonra İsviçre'ye giderek oraya yerleşti ancak ailesi bu kasırda 1937 yılına kadar yaşadı. Daha sonra arazileri İBB satın alarak kamulaştırdı. 1984 yılında Türkiye Turing Otomobil Kurumu adına Çelik Gülersoy tarafından restore edilen Hıdiv Kasrı bir süre otel olarak kullanıldı. 1994-1996 yılında geçirdiği ikinci bir restorasyondan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Beltur A.Ş.' ye devredildi.