İstanbul'da hoca kılığındaki PKK sempatizanı sapık tutuklandı

Olay, İstanbul Esenler'deki sahte hocanın sosyal medyaya düşen müstehcen görüntüler ve kendisi ve eşinin dolandırıldığını iddia eden bir şahsın şikayetinin değerlendirilmesi sonucu ortaya çıktı. İddiaya göre aralarını düzeltmek için gittikleri sahte hoca nikah tazelemek kişi başı 1600 TL'den 3200 TL istedi sonrasında ise kadınla tek başına kalmak için ayrı oda olup olmadığını sordu. Bu durumdan şüphelenen dolandırıldığını düşünen şahıs B. D'yi araştırdığında başka kadınları da taciz ettiğini öğrendi.

MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYAYA DÜŞTÜ

Bir ulusal kanalın haberinde yayınlanan müstehcen görüntülerdeki şahsın Esenler'de şikayetlere sebep olan sahtekar B. D.'ye ait olduğunun anlaşılması üzerine Emniyet harekete geçti.

SAHTE HOCANIN 2 SABIKA KAYDI DAHA VAR!

Cinsel taciz ve nitelikli dolandırıcılıktan daha önceden de kaydı olduğu ortaya çıkan B.D kısa sürede kıskıvrak yakalanıp tutuklandı.

HOCA KILIĞINDAKİ TACİZCİ PKK SEMPATİZANI ÇIKTI

Esenler'de evliliklerinde problem yaşayan birden çok kadına, kocalarıyla aralarındaki problemleri çözeceğini söyleyerek tacizde bulunan B.D.'nin terör örgütü PKK sempatizanı olduğu öğrenildi. B.D.'nin daha önceki yıllarda da taciz suçuna karıştığı öğrenildi.