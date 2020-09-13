Manipülatörler tarafından kullanılıyorlar: Sosyal medyada sahte hesap tehlikesi!

Her sosyal medya kullanıcısı er ya da geç bir bot hesapla karşılaşıyor. Yumurta biçimindeki standart Twitter profil resmini kullananların ciddi bir bölümü bu tür bot hesaplar oluşturuyor. AHaber'de yayına katılan Bilişim Uzmanı Ali Keskin, 'Sosyal medyada sahte hesap tehlikesi' konusunda dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"TWİTTER'IN ALGORİTMASI DEĞİŞİYOR"

Twitter'de gündeme belirlenilen etiketlerin sokulabilmesi için bot hesapların devreye girdiğini anlatan Keskin, "Özellikle Twitter'in CEO'su bir açıklama yaptı. ABD seçimlerinden önce algoritmaları değiştirerek bu bot hesaplarını kaldıracaklarını söyledi" dedi.

Uzman isim Keskin, bu bot hesaplarının sadece siyasi olarak değil kurumsal alanda her alanda tehlike oluşturabildiğini vurgulayarak, "Bot hesaplar kurumsal markalar, siyasi liderler, partiler gibi bir çok kuruluşlara tehlike oluşturabiliyor. Gündem maddelerini kullanarak veya karşı tarafa etkileşimde bulunmak adına sözde popülerlik adına böyle bot hesapları devreye sokuyorlar" dedi.

Keskin, "Sosyal medyadan alınan yanlış ve teyit edilmeyen bilgiler için bir bot hesapla karşılaşıldığını anlamanın yolu nedir sorusunu" yanıtladı.

İşte Bilişim Uzmanı Ali Keskin'in A Haber'deki o açıklamaları:

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