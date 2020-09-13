SON DAKİKA! Komuta kademesi kritik noktada; Bakan Akar Kaş'ta

Güney SAT Grup Komutanlığındaki inceleme ve denetlemeleri sonrasında Bakan Akar ve komutanlar, Urla'daki Yıldıztepe Şehitliği'ni ziyaret etti. İzmir'den kaçan Yunan askerlerini koruyan bir İngiliz gemisinden açılan topçu ateşi sonucu 11 Eylül 1922'de şehit düşen 1. Batarya Komutanı Yüzbaşı Kemal Bey ile seyisi Onbaşı Baki'nin mezarlarına çelenk bırakan Akar ve komutanlar saygı duruşunda bulundu.

Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Atışlı Tatbikat Bölge Birlik Komutanlığını (ATAT) da ziyaret etti.

Faaliyetlere ilişkin bilgi alan Akar, daha sonra burada eğitim gören Kara Harp Okulu öğrencileriyle bir araya geldi.