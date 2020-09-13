Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Vatan sağ olsun

Vatan sağ olsun

Giriş Tarihi: 13.9.2020 ABONE OL
Vatan sağ olsun
Uzman Çavuş Sezer Uçar, (29) için memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Vali Rahmi Doğan'ın da katıldığı törende, şehidin eşi eşi Nuray, annesi Emine ve babası Hasan Uçar, yakınlarının ve askerlerin desteğiyle güçlükle ayakta durabildi. 1,5 yaşındaki kızı Elmas, kadın astsubayların kucağında babasını son yolculuğuna uğurladı. Yakınları, şehit Uçar'ın Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Baba Hasan Uçar ise 'Vatan sağ olsun' dedi. İl Müftü Ömer Faruk Bilgili'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Sezer Uçar, Reyhanlı Şehitliği'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Vatan sağ olsun
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA