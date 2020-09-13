Uzman Çavuş Sezer Uçar, (29) için memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Vali Rahmi Doğan'ın da katıldığı törende, şehidin eşi eşi Nuray, annesi Emine ve babası Hasan Uçar, yakınlarının ve askerlerin desteğiyle güçlükle ayakta durabildi. 1,5 yaşındaki kızı Elmas, kadın astsubayların kucağında babasını son yolculuğuna uğurladı. Yakınları, şehit Uçar'ın Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Baba Hasan Uçar ise 'Vatan sağ olsun' dedi. İl Müftü Ömer Faruk Bilgili'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Sezer Uçar, Reyhanlı Şehitliği'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.