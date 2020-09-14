Doğu Akdeniz'de sismik araştırmalar yapan 'Oruç Reis' gemisi, arama ve sondaj faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. 'Oruç Reis' gemisi, ikmal ve bakım için bugün Antalya Limanı'na demirlendi. Bu anlar ise kameralar tarafından anbean görüntülendi.

Antalya polisi, Oruç Reis'i selamladı | Video

ANTALYA POLİSİ 'ORUÇ REİS'İ SELAMLADI

Antalya polisi, Doğu Akdeniz'de sismik araştırmalar yapan ve son olarak Antalya Limanı'na demirleyen Oruç Reis gemisini selamladığı klibi sosyal medya hesabından paylaştı.

TUR ATTILAR

Antalya polisi, Doğu Akdeniz'de sismik araştırmalar yaptıktan sonra ikmal ve bakım için Antalya Limanı'na demirleyen Oruç Reis gemisini etrafında turlar atıp selamladı.

"SAYGIYLA SELAMLIYORUZ..."

Bu anların görüntüsü ise klip olarak hazırlanıp İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından "Doğu Akdeniz'de sismik araştırmalar yapan #oruçreisi ikmal ve bakım için geldiği Antalya Limanı'nda saygıyla selamlıyoruz" notuyla paylaşıldı. Paylaşım, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

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