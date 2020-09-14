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Haberler Gündem Haberleri Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Kızılay paylaşımı

'tan paylaşımı

, "'de yardım çalışmaları esnasında aracına yapılan silahlı saldırı sonucu şehit olan kardeşimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da şifa diliyorum. Mazlum coğrafyalardaki iyilik neferlerimize saldıran eli kanlı katilleri kınıyorum. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

Giriş Tarihi: 14.9.2020 14:13 Son Güncelleme: 14.9.2020 14:19 ABONE OL
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Kızılay paylaşımı

Suriye'de savaş mağduru sivillere yardım taşıyan Kızılay ekibinin bulunduğu araca, plakasız iki araçta yüzleri maskeli kişiler tarafından çapraz ateşle saldırı düzenlendi. Saldırıda bir Kızılay görevlisi şehit olurken, bir görevli ise yaralandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, alçak saldırısı sonrası şehit olan personel için başsağlığı mesajı paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Suriye'de yardım çalışmaları esnasında Kızılay aracına yapılan silahlı saldırı sonucu şehit olan kardeşimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da şifa diliyorum. Mazlum coğrafyalardaki iyilik neferlerimize saldıran eli kanlı katilleri kınıyorum. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Kızılay paylaşımı
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