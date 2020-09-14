İBB AK Parti Grup Başkanvekili Göksu İSMEK gerçeğini anlattı! Adım adım kapatıyorsunuz

M. Tevfik Göksu, İBB'nin Meclis ayı ilk oturumunda İmamoğlu yönetiminin İSMEK'i kapatma planı ile ilgili geniş bir konuşma yaptı. Göksu konuşmasında şu konulara değindi:



İBB Ak Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu

"Bugün sizlere 1996 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Belediye Başkanlığı döneminde kurulmuş ve faaliyetleriyle çığ gibi büyüyüp ''Halk Üniversitesi'' vasfını almış, İSMEK'ten bahsedeceğim.

İSMEK; hem fikirsel tasarımı, hem de yıllar içerisinde ortaya koyduğu performans ve sonuçları itibariyle onlarca akademik çalışmaya konu olmuş, aynı zamanda farklı ülkelerden uzmanların sıkça incelediği ve modellemeye çalıştığı önemli bir başarı hikâyesidir.

İSMEK sadece bir halk eğitim projesi değildir.

İSMEK, aynı zamanda katılımcılık, refahı ve eğitimi tabana yayma gayretidir.

İSMEK, dezavantajlı gruplara yönelik faaliyetleriyle güçlü bir sosyal devlet uygulamasıdır.

Meslek edindirme ve mezunlarının yarattığı ekonomik katma değerle şehir ekonomisine yönelik önemli bir projedir.

Aynı zamanda, şehir yönetiminin tabana temas etmesini sağlayan, şehir kültürü ve aidiyetini güçlendiren bir sosyal projedir.

Ama maalesef, ülkemizde yapılan her hayırlı hizmetin önünde set olmayı adet edinmiş CHP zihniyeti, İSMEK konusunda da bu tavrını bir kez daha ortaya koymuş ve her yıl yüz binlerce insana eğitim imkanı ve daha önemlisi umut veren bu kurumları kapatmaya başlamıştır.

Çünkü CHP, yıllarca halkçılık diyerek jakobenist tutum sergilemiş, umut yerine yasak ve yasakçılıktan yana olmuş bir partidir.

İBB İSMEK'leri kapatırken de kamuoyu baskısından çekindiği için, bunu ilan etmek yerine, zamana yaymayı tercih etmekte ve sistematik olarak yalan ve iftiraya dayalı olarak kurumu yok etmeyi hedef alan bir tavır sergilemektedir. Tablo her şeyi ortaya koyuyor...

İBB İSMEK'İ BİTİRMEYE VE KAPATMAYA NİYET ETMİŞ

Geçtiğimiz aylarda İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin İSMEK'teki bölge sorumlusu hanımefendilere karşı yaptığı ahlak dışı davranışı hepiniz hatırlıyorsunuz. İşte o günlerde ortaya konan tavrın ve kastın, bugün ne anlama geldiğini çok daha iyi anlıyoruz.

İSMEK'te başörtülü kadın çalışanlara hakaret eden Yeşim Meltem Şişli hakim karşısına çıktı | Video

İSMEK'i bitirmeye ve kapatmaya niyet etmiş olan İBB, işe yöneticilerden başlamıştı. Üstelik alın teriyle çalışan emekçi kardeşlerimizin onur ve haysiyetleriyle oynayarak bu planı devreye sokmaya çalıştılar.

İBB'nin yeni yönetimi göreve gelir gelmez tüm birimlerde olduğu gibi İSMEK'te de çalışan ve yöneticileri, baskı ve yıldırma politikasıyla istifaya zorlamıştır. Bunda başarılı olamayınca da yöneticileri hakkında akıl almaz itham ve iftiralarda bulunmuşlardı.

Ocak ayı meclis toplantımızda bu konu gündeme geldiğinde CHP'li bir meclis üyesi İSMEK'te yolsuzluk yapıldığını ve çok karışık işlerin döndüğünü iddia etmişti. İBB, üst yöneticileri dahil olmak üzere bölge sorumlusu 25 kardeşimizi mahkemeye verdi.

Ne ile itham edildiler biliyor musunuz? Zimmet, irtikap ve güveni kötüye kullanma. Ve üstelik mahkeme kararını beklemeden kendi uydurdukları bu iddiaları bahane ederek bu 25 kişiyi hem de tazminatlarını dahi ödemeden kapının önüne koydular. Peki mahkeme ne dedi?

İtham edilen yöneticilerin hiçbir şekilde suç işlemediği, yaptıkları iş ve işlemlerin hukuka uygun olduğu ve iddia sahiplerinin iddialarının asılsız mahkemece kanıtlandı. Yani İBB tarafından ortaya atılan uydurma iddiaların tamamının yalan olduğu tescillendi.

Bu yalan iddiaları ortaya atan İBB yönetiminin hiç yüzü kızarıyor mu?

Bu yalan iddiaları bu mecliste gündeme getiren ve bizim mahcup olacağımızı söyleyen CHP'li meclis üyesi bu insanlardan özür dileyecek mi?

Bu yalan iddiaları bahane ederek tazminatsız bir şekilde İSMEK'ten atılan kardeşlerimizin kaybettikleri ekmeğin sorumlusu kim?

Bu yalan iddialar karşısında onur ve haysiyetleriyle oynanan kardeşlerimizin itibarlarını kim iade edecek?".