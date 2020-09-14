Maske takmayana 900 Lira ceza

İçişleriBakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği genelge kapsamında dün birçok kentte maske denetimi yapıldı. Birçok vatandaşa maske takmadığı için ceza kesildi. İşte o denetimlerden bazıları:İstanbul'da Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan maske denetiminde, vatandaşların maske kullanımları kontrol edildi. Denetimlerde maske takmayan 3 vatandaşa toplamda 2 bin 700 TL para cezası kesildi. Ceza yazılan bir vatandaşın "Senin ismini öğreneceğim ben" sözü tartışmaya sebep oldu. Cezai işlem uygulanan vatandaş, ceza kağıdını yırtarak bölgeden ayrıldı. Cezai işlemi kabul etmeyen başka bir vatandaş ise, polisin eline sert temasta bulundu. Sakinliğini koruyan polis ekipleri, şahsa maske takmamaktan dolayı 900 TL para cezası kesti. Maskesini çantasında taşıyan başka bir vatandaş ise, "Telefonla konuşuyordum çantama koydum" diyerek kendini savundu.Gümüşhane'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de yeni tip koronavirüs hastalığı (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kent merkezindeki cadde ve sokaklarda drone ile maske denetimi yapmaya başladı. Polis ekipleri dün kentin en işlek noktaları olan Atatürk ve Cumhuriyet caddelerinde drone yardımıyla maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. Ekipler denetimlerde maske kurallarına uymayan vatandaşları ikaz ederken, maske takmayan kişilere de idari para cezası uygulandı.Edirne'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen maske denetiminde ilginç anlar yaşandı. Saraçlar Caddesi'nde maskesiz motosikletle maskesiz gezerken polis ekiplerinin durdurmak istediği şahıs, 'Ağabey geliyorum şimdi' diyerek hızlıca kaçtı. Bir diğer ilginç olay yine Saraçlar Caddesi'nde yaşandı. Maskesiz gezen bir kadın ve erkeğin polis ekiplerini görünce ceplerinden çıkardıkları maskeleri takmaya çalıştıkları ancak polis ekiplerinin cezasından kaçamadıkları görüldü. Yarım saat süren denetimlerde 15 kişiye maske takmadıkları için 900'er lira idari para cezası uygulandı.