Oruç Reis’e NATO molası

MTA Oruç Reis, Doğu Akdeniz'deki bir aylık faaliyetlerinin ardından önceki gün Navtex süresinin dolmasıyla birlikte kablo ve ekipmanlarını toplayarak Antalya'ya döndü. Oruç Reis, proje sahasında 10 Ağustos'ta başlattığı araştırma faaliyetleri kapsamında 3 bin 500 kilometrelik bir alanda sismik veri topladı. Proje kapsamında taranması planlanan toplam alan 15 bin kilometre olarak öngörülüyordu. Oruç Reis'in ilk aşama faaliyetlerinin tamamlanması için 25 Eylül'e kadar bölgede faaliyetlerine devam etmesi bekleniyordu. Geminin limana döndürülmesi kararı, bölgesel sorunların barışçıl çözümü kapsamında diplomasiye fırsat tanımak açısından atılmış bir adım olarak görülüyor. Nitekim Türkiye ile Yunanistan arasında askeri temsilciler nezdinde ilk temas 10 Eylül'de Belçika'daki NATO karargahında yapıldı, müteakip toplantı da önümüzdeki günlerde yapılacak.