Sivas Valisi Ayhan: Ankara-Sivas YHT hattı çok yakın zamanda hizmete açılacak

Sivas ile Ankara arasını 2 saate indirecek olan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren projesinde sona yaklaşıldı.Ray seriminin büyük bir kısmı tamamlanan projenin Sivas üzerine etkisi Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'YHT'nin Sivas'ın Sosyo-Ekonomik Gelişimine Katkısı' adlı programda konuşuldu. Programa Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, TCDD 4'üncü Bölge Yol Yapım Müdürü Serdar Ayan ve il protokolü katıldı.



Programda konuşan Vali Salih Ayhan'ın hızlı trenin en çağdaş toplu taşıma sistemlerinden biri olduğunu belirterek, ''Ankara-Sivas arasında yakında seferlerine başlayacak olan yüksek hızlı tren için, ön hazırlıklara Sivas'ın çok önceden başladığını ifade etmek istiyorum. Kırıkkale-Sivas arasında hem altyapı hem üst yapı neredeyse yüzde 100 bitti. Deneme sürüşleri başladı. Deneme sürüşlerinin sürelerine göre arzu edilen alt yapı, üst yapı ve deneme sürüşleri birbirlerine entegre oldukları zaman da hızlı bir şekilde seferlerimiz başlayacak. Sivas yüksek hızlı tren seferleri çok yakın bir zamanda, hayata geçecek" dedi.



'KENTSEL GELİŞME KORİDORU OLUŞTURACAĞIZ'



Şehri hızlı trene hazır hale getirmek için de görev ve sorumlulukları bulunduğunu anlatan Ayhan, ''Şehrimize gelecek insanlara biz neyi sunacağız? Hangi hareket alanlarını oluşturacağız? Şehrimize gelen ziyaretçilere kaliteli zaman geçirecek ortamları sunabilecek miyiz? Tüm bu planları profesyonel olarak yapmak zorundayız. Böyle devasa projede biz mutlaka olumlu bir imaj oluşturmak zorundayız ki beklenen faydayı görelim. Sadece bir demir yolu hattıyla değil tüm dinamikleriyle birleşip yeni bir kentsel gelişme koridoru oluşturacağız. İlk gelişmenin hizmet sektörü alanında olmasını bekliyoruz. Çağı iyi okuyan, değişen turizm anlayışını takip eden bir il olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.