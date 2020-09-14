Son dakika: CHP'li Didim Belediye Başkanı'nın tecavüz ettiği iddia edilen kadının ifadesi ortaya çıktı...

"BENİM DIŞIMDA DA KADINLAR OLDUĞUNDAN ŞÜPHELENİYORUM"

Bu olaydan sonra da bana tuşlu bir telefon vererek bu telefondan başka bir kimseyi aramamamı, bana buradan ulaşacaklarını söylediler. Ben kimseyi bu telefondan aramadım. Sonrasında haftada bir, on günde bir beni arayarak Ahmet Deniz Atabay, Öner Çiçek, Öznur Gündoğdu ve Ali Çağlar isimli şahıslarla görüşmeye zorla devam ettim. Ancak benim dışında kadınların olduğundan da şüphelendim. Hatta benim dışımda kadınların olduğunu düşünüyorum.

İki ay boyunca şahıslarla görüşmeye devam ettim. İki ay içerisinde beni aramamaya başladılar. Ben de iki ayın sonunda bahse konu cep telefonunu ve kartını değiştirerek Didim'den İzmir'e kaçtım. Kaçtığımda vücudumda yara-bereler vardı."