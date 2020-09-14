Son dakika haberi: Bakan Fahrettin Koca 14 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı! İşte, Türkiye'de corona virüs son durum tablosu

Son dakika haberleri... Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle vaka sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs vaka ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 14 Eylül corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 14 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayıları tablosu...

Son dakika! 14 Eylül koronavirüs rakamları açıklandı. Artış sürüyor | Video

14 EYLÜL KORONAVİRÜS VERİLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verileri açıkladı:

Hastalığın bulaşma hızında tespit edilmiş bir yavaşlama yok. Bugün hastalığa yakalanan 1.716 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısı 60'tan fazla. Tek tek mücadele edemeyiz ama birlikte galip gelebiliriz. BİRLİKte TEDBİRlere uyalım.

Test sayısı: 112.563

Vaka sayısı: 1716

Vefat sayısı: 63

İyileşen hasta sayısı: 1225

DÜNKÜ VERİLER

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 57 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 7 bin 56'ya yükseldi. Bugün toplam 96 bin 97 test yapılırken, bin 527 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 291 bin 162 oldu. Bugün iyileşen bin 102 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 258 bin 833'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 7.2, toplam ağır hasta sayısının ise bin 267 olduğu açıklandı.

Test sayısı: 96 097

Vaka sayısı: 1527

Vefat sayısı: 57

İyileşen hasta sayısı: 1102