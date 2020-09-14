Son dakika haberi: Tecavüz ile suçlanan CHP'li Didim Belediye Başkanı ile ilgili yeni gelişme: Mağdur kadın harekete geçti

NE OLMUŞTU?

Didim Belediyesi cinsel saldırı iddiaları ile gündeme gelmişti. Bir görüntü sosyal medyada dolanmış, iddialar daha da güçlenmişti. İddiaların merkezinde olan mağdur bir kadın var. Mağdur kadının konuşması ile iddiaları güçlendiren ifadeler ortaya çıkmıştı.

A Haber'e konuşan mağdur kadın, "Ben hayatımın en zor zamanlarını yaşadım, bunu atlatmak istiyorum. Herkesin hakettiği cezayı almasını istiyorum, o cesareti bugün topladım" demişti.

Ortadaki görüntüler için İçişleri Bakanlığı da devreye girerek, soruşturma ve inceleme başlatmıştı. Didim Belediye Başkanı hakkındaki iddiaları reddederken, "Görüntülerde yer alan kişi ben değilim" demişti. Görüntülerin kriminal incelemesi sürüyor.