Son dakika: Koronavirüs salgını dolayısıyla mesai saatleri değişiyor! Özel sektörü de kapsayacak

TRAFİK ÜRETEN 10 İLÇE

İstanbulla fazla trafik üreten 10 ilçe var. Her yerde trafik oluşmuyor. Hiç değilse o 10 ilçedeki kamu ve özel sektör iş yerlerinin saatlerini ayarlasak o zirve saat baskısını kaldırırız.Bugün aksi halde metrobüse bir sefer daha eklerseniz sistem çalışmaz. Takip aralığı iyice azalırsa kazalar olur. Bahsedilen yerlerde kademelendirme ile mesai saatlerini yaymak gerekiyor. Bunların mesai saatlerini 1 saat ileri, 1 saat geriye alırsanız bu kez trafik sabah 08.00'de değil, 07.00'de oluşur. Önemli yoğunluk oluşturan ilçelerde işyerlerini hesaplayarak kademelendirmeyi 4 saate yayıp yoğunluğu azaltmak. Valilik de bu koordinasyonu yapıyor.