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: Tecavüz ile suçlanan CHP'li Başkanı'na suç duyurusu! Mağdurenin avukatından ilk açıklama

haberi: Aydın'ın Didim ilçesinde yaşandığı iddia edilen tecavüz olayı tüm Türkiye'yi sarstı. CHP'li Başkanı 'ın, kendisinden iş isteyen mağdur kadını bir çiftlik evine götürerek tecavüz ettiği iddia edildi. Mağdur kadına uyuşturucu ve alkol kullandırılırken, rezalet anlarına ait olduğu öne sürülen görüntüler ortaya çıktı. Atabay, görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını söyledi, İçişleri Bakanlığı iddialar üzerine inceleme başlattı. Görüntülerdeki kişi ile ilgili kriminal inceleme sürerken, mağdur kadın harekete geçti. Bugün avukatı ile birlikte adliyeye gelerek, Didim Belediye Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi hakkında suç duyurusunda bulundu. Mağdurenin avukatı Murat Sultansu A Haber'e özel açıklamalarda bulundu, "Delilleri sunduk, adalete güveniyoruz" dedi

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 14.9.2020 11:49 Son Güncelleme: 14.9.2020 12:23 ABONE OL
Son dakika: Tecavüz ile suçlanan CHP'li Didim Belediye Başkanı'na suç duyurusu! Mağdurenin avukatından ilk açıklama

Didim Belediyesi'nde yaşanan cinsel istismar skandalında flaş bir gelişme yaşandı.

CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın kendisinden iş isteyen kadına tecavüz ettiği iddia edilmiş ve olay Türkiye'yi sarsmıştı.

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SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Bakanlık olayla ilgili inceleme başlatırken mağdur kadın da harekete geçti. Dehşeti yaşayan kadın, Didim Belediye Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi hakkında suç duyurusunda bulundu. Avukat Murat Sultansu ile birlikte Didim Adliyesi'ne gelen mağdur kadın Başsavcılığa şikayette bulundu.

AVUKAT AÇIKLAMA YAPTI
Şikayet ardından ifadesine başvurulan mağdur kadın yaşadıklarını anlattı. İfadesi zabıt altına alındı. Adliye çıkışında mağdur ile birlikte gazetecilere açıklama yapan Murat Sultansu, mağdurun bugün itibariyle şikayetçi olduğunu, ifade verdiklerini, adli soruşturmanın başlatıldığını kaydetti.

Diğer taraftan idari soruşturmanın da devam ettiğini belirten Sultansu, ortada mağdur olmadığını iddia edenlerin olduğunu, mağdurun artık yargıya başvurusunu yaptığını belirtti.

"ÇOK VAHİM BİR DURUM"

Avukat Murat Sultansu, "Şikayetin ayrıntıları, ve mahiyeti açısından gizlilik talep ettik. Verdiğimiz ifade de gizli tutulacak. Çok vahim bir durum. İş arayan bir kişiye, bir belediye başkanının kamu gücünü kullanarak böyle eylemler gerçekleştirmesi çok vahim. Cumhuriyet Savcımız güzel şekilde bizi dinledi. Gerekeni yaptık, delilleri sunduk. Adaletimiz gerekeni yapacaktır. Adalete güveniyoruz." dedi.

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Son dakika: Tecavüz ile suçlanan CHP'li Didim Belediye Başkanı'na suç duyurusu! Mağdurenin avukatından ilk açıklama
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