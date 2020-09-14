Son dakika haberi: Suriye’nin kuzeyinde Türk Kızılay aracına kalleş saldırı

Çarpıcı son dakika gelişmesinin adresi Suriye... Edinilen bilgiye göre Suriye'nin kuzeyinde görevli Türk Kızılay ekibinin bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırıda, bir personel şehit oldu, bir personel de yaralandı.

KIZILAY ARACI VURULDU!

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, üzerinde ve tavanında belirgin bir şekilde Kızılay amblemi bulunan seyir halindeki Türk Kızılay aracına, Çobanbey- El-Bab arasında, plakasız iki araç içeresinden yüzleri maskeli ve kamuflaj kıyafetli kişiler tarafından çapraz ateş açıldı.