Tunceli'de kayıp 2 kardeşten haber alınamıyor

Elazığ'da doğal gaz işiyle uğraşan Bozkurt ve Mehmet Aydemir kardeşler, iş için bir süre önce Tunceli'ye geldi. İki kardeş, pazar günü 23 P 1387 plakalı otomobilleriyle piknik yapmak için Munzur Vadisi Milli Parkı Venk köyü yakınlarına geldi. Piknik yapmaya geldikleri alanı yakınlarına da bildiren kardeşler, otomobillerini, cam kenarına acil durumlarda aranması için telefon numarası içeren bir not bırakarak yol kenarına park etti. Kardeşlerden, geç saatlere kadar haber alınamayınca yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, park halindeki otomobili buldu. AFAD ekiplerine de haber verilmesiyle karadan ve havadan arama çalışması başlatıldı. Telefonlarından sinyal alınmadığı da öğrenilen Aydemir kardeşlerin yakınları da bölgeye geldi. Aydemir kardeşlerin amcası Mustafa Aydemir, "Bir süredir Tunceli'de bir doğal gaz firmasında çalışıyorlardı. Sanırım buraya balık tutmaya ve sarımsak toplamaya gelmişler. Buraya geldikten sonra kendilerinden hiç haber alamadık. Arama çalışmalarında şu ana kadar sonuç yok. Sadece bekliyoruz" dedi.



'NE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ'

Kardeşlerin diğer amcası Hamza Aydemir ise kardeşlerden dün akşamdan beri haber alamadıklarını ifade ederek, şunları kaydetti: "Sabaha doğru saat 04.00 sıralarında haberim oldu. Bozkurt ve Mehmet'e ne oldu bilmiyoruz. Hiçbir bilgi yok. Nehirde suya mı kapıldılar ya da dağda kayıp mı oldular? Ne olduğunu bilmiyoruz. AFAD şu an arıyor ama bir sonuç ya da iz yok. Arama çalışmaları dağlarda devam ediyor biz de burada bir haber bekliyoruz."