CHP’de “Atatürk” kavgası büyüyor

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sözleriyle parti içinde başlayan Atatürk kavgası büyüyor. Eski ve yeni pek çok milletvekili, partili ve Atatürkçü Düşünce Derneği'nin tepkisinin ardından parti yönetiminin Kaftancıoğlu'nu uyardığı ve bu uyarının ardından da Kaftancıoğlu'ndan zoraki Atatürk açıklamasının geldiği öğrenildi. Canan Kaftancıoğlu'nun CHP'de infial yaratan sözlerinin ardından yaptığı açıklamada ise 'Mustafa Kemal' sözleri için CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu referans göstermesi dikkat çekti. CHP'deki tepkilerin parti yönetimine, Kaftancıoğlu'nun görevden alınması baskısı oluşturabileceği de kaydedildi. Kaftancıoğlu'na tepkiler çığ gibi büyürken tek destek ise son kurultayda birlikte hareket ettiği İzmir il başkanı Deniz Yücel'den geldi.