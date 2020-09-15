Dünya Kovid-19'u yenerken dijital yenilgi alabilir! Koronavirüs aşısında siber tehdit

'SALDIRILAR DAHA ÇOK BİLGİ ELDE ETMEK İÇİN'



DHA'ya konuşan STM Güvenlik Müdürü Kadir Murat Biçer, siber ortam içinde kıymetli olan bilgilerin olduğu tüm ortamlara yapılan saldırılar gibi uluslararası aşı çalışmalarında da siber saldırıların olduğuna dair verilere ulaştıklarını belirtti. Biçer, "Saldırılar yapılırken daha çok yine aldatma e-postaları ile kullanıcılara ve sistem yönetim yetkileri olan onların istenilen zararlıları tıklayıp kendi makinelerine indirmeleri ve bu zararlılar ile ilgili bilgi ortamını şifreleyerek bu şifreleri, bilgileri kendi istedikleri komuta kontrol sunucularına gönderdiklerini tespit ettik. Bu saldırıların daha çok bilgiyi elde etmek ve bilgiyi kendi çıkarları, amaçlarına kullanmak için yapıldığını müşahede ettik. Saldırılar esnasında bu tarz aşı çalışmaların verileri değiştirilmiş olsaydı toplum sağlığının daha fazla etkilenme ihtimali vardı. Fakat şu anda saldırılar daha çok bilgi etmek için. Yine bu saldırılar aşı çalışmalarında gecikme meydana getirebilir ve aşı çalışmalarının sonuçlanmasını geciktirebilir" dedi.

'GİZLİLİK, BÜTÜNLÜK, ERİŞEBİLİRLİK'



Biçer, siber güvenliğin üç temel bacağı gizlilik, bütünlük ve erişebilirliğe dikkat çekerek, "Burada gizlilik bacağına karşı yapılan saldırılardan bahsediyoruz. Gerekli zafiyet ve risk yönetimlerinin yapılması ve bunlara karşı eğitimlerin yapılması çok önemli. Güvenlik camiasına söylemek istediğim gizli verilerini, kendileri için kıymetli verileri güvenlik altına alabilmek için belli kurallara uymaları ve siber güvenliği olay olduğu an değil olay olmadan önce önemsemelerini öneriyorum" değerlendirmesinde bulundu.