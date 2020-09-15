Hem sahada hem masada haklarımızı koruyacağız

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Twitter'dan yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğinde hem sahada hem de masada güçlü bir aktör olarak hak ve menfaatlerimizi her zaman koruyacağız. Yunanistan ve AB ülkeleri diplomasiye tanınan şansı heba etmemeli. Hakkaniyet esasına dayalı, kapsayıcı ve rasyonel yaklaşımlar yapıcı katkı sunacaktır. Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Ama hiç kimseye de hakkını ve hukukunu yedirtmeme kararlılığındadır" ifadeleri yer aldı. ANKARA