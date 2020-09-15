Sevilla Üniversitesi’ne ısmarlama hazırlatıldı

Yunanistan'ın uluslararası hukuktan ve mantıktan uzak iddialarına, İspanya'daki Sevilla Üniversitesi tarafından 10 yıl önce hazırlanan ısmarlama harita kaynaklık ediyor. Harita ile Türkiye, 149 bin kilometrekare alanla Antalya Körfezi'ne hapsedilirken, Kıbrıs adasının 11 katı büyüklüğündeki 189 bin kilometrekareden vazgeçmesi isteniyor. Türkiye haritayı tanımadığını Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması imzalayarak tüm dünyaya ilan etti. Ankara nezdinde hiçbir geçerliliği olmayan sözde haritadan vazgeçilmediği takdirde Doğu Akdeniz'de gerginliğin kalıcı olarak düşmeyeceği kaydediliyor.







HİÇBİR GEÇERLİLİĞİ YOK

Türkiye'ye 2, Yunanistan'a 580 kilometre mesafede olan ve 10 kilometrekare büyüklüğündeki Meis Adası'na, 1800 kilometre kıyı uzunluğu olan Türkiye'den fazla deniz yetki alanı veren haritanın uluslararası düzeyde bir benzeri yok. Atina'ya dünyada benzer anlaşmazlıkların çözümü örnek gösterilerek bu hayalden vazgeçme çağrısı yapıldı. Geçerliliği olmayan harita, Doğu Akdeniz'de barış ve istikrara katkı sağlamıyor, aksine gerilime yol açıyor. Türk yetkililer, hiçbir şekilde Sevilla haritasının öngördüğü gibi kıyılara hapsedilmenin kabul edilmeyeceğinin altını çiziyor.







Harita, Doğu Akdeniz'de tek taraflı sondajlar yaparak ve diğer ülkelerle kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge anlaşması imzalayarak Türkiye'yi Akdeniz'den dışlamayı hedefleyen Yunanistan'ın niyetini apaçık ortaya koyuyor. Mısır ve İsrail'le ittifak yaparak ve AB dayanışmasına sığınarak Türkiye için Akdeniz'de yeni bir Sevr planlayan Atina, Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak istese de, atılan adımlar Doğu Akdeniz'de tavizsiz duruşun sürmesi konusunda siyasi iradenin kararlı olduğunu gösteriyor. AB Bölgesel Danışma Konseyi'nin önerisi ile Sevilla Üniversitesi'ne 2010 yılında bir harita hazırlatıldı. Doğu Akdeniz'deki Kıbrıs'ın "Münhasır Ekonomik Bölgesi"nin şekillendirildiği bu haritanın amacı, AB'nin bölgenin çok büyük bir kısmını kendi kontrolü altına almak istemesiydi.







O HARİTA DURURSA GERGİNLİK BİTMEZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı bir TV kanalındaki programda Yunanistan'ın ısmarlama hazırlattığı paçavrayı göstererek "Yunanistan Sevilla haritasından vazgeçmeli. "Bu harita geçersiz" demediği, Türkiye'nin kıta sahanlığına saygı duymadığı ve Adalar ile Meis'le ilgili talebinden vazgeçmediği sürece bu gerginlik bitmez. Rum kesimi de KKTC'nin haklarını garanti altına alacak bir mekanizmaya evet demeli." diye konuştu. Çavuşoğlu'nun programda Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili diğer değerlendirmeleri ise özetle şöyle;

Yunanistan, ön şart koşarsa bizim ön şartlarımızı yerine getirmeli.

Yunanistan ve Rum kesimi AB'nin birçok politikasını rehin alan iki şımarık üye. 24-25 Eylül'deki AB Liderler Zirvesi'nde Türkiye'ye yönelik bir yaptırım kararı beklemiyorum ama olabilir de. Peki biz kararlılığımızdan vazgeçermiyiz? Hayır.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo "Endişe duyuyorum" diyor, Burada endişe duyulacak bir durum varsa ABD'nin ve Pompeo'nun attığı adımlardır.

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